Порошенко заявил об освобождении из плена украинского разведчика

Об этом президент написал в Twitter.

"Хорошая новость - освобожден из плена наш разведчик. Уже скоро он вернется домой к родным", - отметил Порошенко.

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ПП: Хорошая новость - освобожден из плена нашего разведчика. Уже скоро он вернется домой к родным. Слава Украине! — Петр Порошенко (@poroshenko) 10 Июнь 2015

Как сказал переговорщик Центра содействия освобождению заложников при Службе безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "112-Украина", освобожденного разведчика зовут Александр Борисович Пономарев.

Он попал в плен 17 апреля 2015 года. Освобождение проводили СБУ, Министерство обороны и Минская подгруппа по освобождению заложников Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"У него была открытая рана, но с ним будет все хорошо. Слава богу, он сейчас уже на нашей территории", - сказал Тандит.

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Кроме того, по словам Порошенко, еще 30 украинцев находятся в плену в России.