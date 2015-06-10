Милиция подтвердила информацию об утреннем взрыве на нефтебазе под Васильковом
12:17, 10 июня 2015Общество
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Представители МВД подтвердили информацию о детонации одной емкости сегодня утром на охваченной огнем нефтебазе под Киевом.
Утром на нефтебазе взорвалась одна из емкостей / facebook.com
Об этом сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киевской области.
"Сегодня, 10 июня, в 5:30 на нефтебазе в селе Крячки Васильковского района произошла детонация одной из емкостей. В результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что пострадавших от взрыва на охваченной огнем нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, который прогремел сегодня около 5:30 утра, нет.
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