Милиция подтвердила информацию об утреннем взрыве на нефтебазе под Васильковом

Об этом сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киевской области.

"Сегодня, 10 июня, в 5:30 на нефтебазе в селе Крячки Васильковского района произошла детонация одной из емкостей. В результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа нефтебазе под Киевом прогремел очередной взрыв - СМИ

Читайте такжеликвидация пожара продолжается

Ранее УНИАН сообщал, что пострадавших от взрыва на охваченной огнем нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, который прогремел сегодня около 5:30 утра, нет.