В Харькове из-за сообщения о минировании закрыли две станции метро

Как передает корреспондент УНИАН, около 9.50 работники милиции перекрыли все входы и выходы со станции метро “Университет” и “Госпром”, а также по периметру перекрыли площадь Свободы.

По словам милиционеров, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заминировании этих объектов.

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При этом на 10.00 на площади Свободы было анонсировано пикетирование активистами ВО “Свобода” здания Харьковской ОГА. Активисты планировали протестовать против обязательного введения кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса.

В настоящее время площадь Свободы обследуют специалисты-взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, аналогичные сообщения о минировании поступали в милицию в конце мая и в начале июня, когда на площади Свободы также планировались пикеты.