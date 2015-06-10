В Харькове из-за сообщения о минировании закрыли две станции метро
В Харькове из-за анонимного сообщения о минировании закрыты две станции метро и перекрыта площадь Свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, около 9.50 работники милиции перекрыли все входы и выходы со станции метро “Университет” и “Госпром”, а также по периметру перекрыли площадь Свободы.
По словам милиционеров, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заминировании этих объектов.
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При этом на 10.00 на площади Свободы было анонсировано пикетирование активистами ВО “Свобода” здания Харьковской ОГА. Активисты планировали протестовать против обязательного введения кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса.
В настоящее время площадь Свободы обследуют специалисты-взрывотехники.
Как сообщал УНИАН, аналогичные сообщения о минировании поступали в милицию в конце мая и в начале июня, когда на площади Свободы также планировались пикеты.