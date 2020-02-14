В Виннице патрульные спасли беременную женщину от самоубийства (видео)

Женщина готовилась прыгать с моста в реку.

Винницкие патрульные помешали женщине совершить суицид.

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Как говорится в сюжете ТСН, женщину, которая стояла за ограждением моста через реку, увидели случайные прохожие. Полицейские, которые приехали по вызову, в течение часа вели с ней переговоры. В конце сумели женщину ухватить и вытащить на мост.

Спасенная рассказала, что ей 33 года, сейчас беременна. Впрочем, что именно толкнуло ее на отчаянный шаг, не призналась. Потерпевшую копы передали медикам.