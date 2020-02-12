В Одесской области арестованы пятеро подозреваемых в похищении и убийстве человека

Злоумышленники, в числе которых несовершеннолетний, избивали жертву несколько часов.

В Измаильском районе Одесской области арестованы пятеро подозреваемых в похищении и убийстве земляка.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, все пятеро – жители двух поселков указанного района.

По ходатайству Измаильской местной прокуратуры накануне они взяты под стражу.

По предварительным данным, преступление, произошедшее на прошлой неделе, было совершено на почве давнего конфликта.

Как отметили в прокуратуре, подозреваемые во время распития алкогольных напитков в доме одного из злоумышленников, решили разыскать 29-летнего знакомого. Они нашли его на улице и, применив физическую силу, поместили в багажник автомобиля. После этого отвезли в дом одного из подозреваемых, где длительное время избивали. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался.

По данным пресс-службы, среди подозреваемых – 17-летний парень, а самый старший из них – 1987 г. р.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, злоумышленники избивали мужчину на протяжении нескольких часов. Затем снова поместили его в багажник автомобиля. Тело мужчины обнаружили на следующий день.

Расследование по данному факту проводит Измаильский отдел полиции по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.