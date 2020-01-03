В Киеве в заливе Днепра обнаружили тело мужчины
12:47, 03 января 2020Общество
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Тело обнаружили на глубине 2,5 м под водой на расстоянии примерно 300 м от берега.
Спасатели достали тело из воды и передали его правоохранителям / Фото: dsns.gov.ua
В Киеве в заливе реки Днепр - Галерном обнаружили тело мужчины.
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Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве, информация о том, что в заливе Галерный на ул. Набережно-Корчеватской в воде находится тело человека поступила вчера вечером от правоохранителей.
На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на глубине 2,5 м под водой на расстоянии примерно 300 м от берега находилось тело мужского пола.
Отмечается, что с помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.
Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.
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