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В Киеве в заливе Днепра обнаружили тело мужчины

12:47, 03 января 2020
Общество
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Спасатели достали тело из воды и передали его правоохранителям / Фото: dsns.gov.ua

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Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве, информация о том, что в заливе Галерный на ул. Набережно-Корчеватской в воде находится тело человека поступила вчера вечером от правоохранителей.

На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на глубине 2,5 м под водой на расстоянии примерно 300 м от берега находилось тело мужского пола.

Отмечается, что с помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

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Теги: #новости Украины#Киев#Днепр#ГСЧСпогода в Киеве