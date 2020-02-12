Стрельба в Мукачево: один из задержанных вышел под залог (видео)

Евгений Дребитко внес 315 тысяч гривень залога.

Один из водителей, которых задержали после стрельбы в Мукачево, внес залог.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ночь на свободе провел один из двух водителей, которых на днях задержали на въезде в Закарпатье после стрельбы в Мукачево. Как отмечается, Евгений Дребитко накануне внес 315 тысяч гривень залога. Такую меру пресечения на время следствия ему и другому задержанному - Игорю Смоляру выбрал 10 февраля Ужгородский суд. Им инкриминируют сопротивление полиции и покушение на жизнь правоохранителей.

Дребитко и Смоляр - единственные, кто оказался за решеткой в результате спецоперации силовиков.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в селе. Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области, в результате спецоперации полиция задержала семерых членов преступной группировки. По данным полиции, они планировали установить контроль над регионом. «Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия», - проинформировали в полиции. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия были изъяты транспортные средства и оружие.