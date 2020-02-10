На Сумщине из-за коронавируса изолируют вернувшихся из Китая студентов

Изоляция продлится 2 недели. Всего в сумских вузах обучается 270 студентов из КНР.

В Сумской области студентов, которые в течение зимних каникул посещали Китай, изолируют на период медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения для недопущения завоза в регион коронавирусной инфекции.

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Как сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации, об этом во время аппаратного совещания заявил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

«В настоящее время ректорам Сумского национального аграрного, государственного педагогического и государственного университетов, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй», - рассказал он.

По словам Кравцова, речь идет об изолировании группы китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения, а также принятии мер по отсрочке возвращения в Сумы на обучение других лиц из КНР до отдельного решения Кабмина.

По оперативным данными, всего в сумских вузах учится 270 студентов из КНР.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.