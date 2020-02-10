Раненого при стрельбе в Мукачево мужчину сегодня выпишут из больницы

Мужчина будет проходить дальнейшее лечение в другом медучреждении.

Мужчина, который получил ранения в перестрелке в Мукачево 7 февраля, сегодня выписывается из городской центральной больницы.

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Как сообщает Mukachevo.net, врачи сообщили, что состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Мужчина выписан по требованию пациента и его родственников. Он будет проходить дальнейшее лечение в другом медицинском учреждении.

Пострадавший получил пулевое ранение в область таза и находился в реанимационном отделении.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения. По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники уехали в неизвестном направлении. Пострадавшие госпитализированы.

В ночь на 9 февраля сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры провели совместную спецоперацию по задержанию предполагаемых участников стрельбы - членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.