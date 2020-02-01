Дело Шеремета: в МВД утверждают, что один свидетель солгал на пользу Антоненко

По данным правоохранителей, свидетель по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Алексей Ермилов придумал алиби для подозреваемого Андрея Антоненко, и при повторном допросе признал, что говорил неправду.

В Министерстве внутренних дел утверждают, что Алексей Ермилов - один из свидетелей, товарищ подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко - обманул общественность, когда публично утверждал о наличии алиби у Антоненко.

Об этом сообщается на сайте МВД.

«Вынуждены заявить, что в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве.

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В частности, 13 декабря 2019 года в прямом эфире одного из телеканалов один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Павла Шеремета господин Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко. На первый взгляд, этот гражданин приводил убедительные доказательства, прямо утверждая, что Андрей Антоненко не мог быть причастен к преступлению, поскольку находился в 40 километрах от центра Киева в городе Ворзель», - говорится в сообщении.

Также в сообщении приводится высказывание этого свидетеля: «Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле - это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошло это преступление. Это правовой беспредел! По состоянию на 7.30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охрани, мать, отец и я. Я обращался к зампрокурору Виктору Чумаку, и когда я буду в Киеве, в понедельник, я дам показания и буду свидетелем защиты».

В МВД отмечают, что эта информация была проверена следственно-оперативным путем «и оказалась абсолютной ложью», поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества.

Также в сообщении говорится, что этого свидетеля повторно вызвали на допрос, где он отказался от своих слов об алиби Антоненко.

«Был проверен трафик телефонов этого гражданина, и он был вызван на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом. Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома», - утверждают в министерстве.

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Также в МВД заявляют, что не будут привлекать свидетеля к уголовной ответственности за ложные показания, поскольку он их озвучил не на допросе.

«Поскольку его ложное заявление об «алиби» Андрея Антоненко было сделано не во время допроса, а заявлено в СМИ, то он не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по статье 384 УК Украины», - отметили в ведомстве.

Также в заявлении говорится, что у следствия имеются подтверждения и других случаев попыток создать несуществующее алиби подозреваемым по делу Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.