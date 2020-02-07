В Днепре неравнодушные собрали более 100 тысяч на лечение пса, которому живодер отрубил все лапы (фото)

Обидчик животного до сих пор не установлен.

В Днепре неравнодушные граждане собрали более 100 тыс. грн на лечение пса по имени Сильвер, которому неизвестный живодер отрубил все четыре лапы.

Об этом сообщила волонтер местной зоозащитной организации «Верность» Валерия Ковалева.

«После объявления в Facebook 27 января о сборе средств на лечение пса Сильвера, которому неизвестный живодер отрезал все лапы, на специальный счет поступило более 100 тысяч гривен от жителей Днепра», - отметила волонтер.

По ее словам, сейчас собака находится в одной из ветеринарных клиник. Сильвера лечат от воспаления околокостных тканей, делают перевязки.

«Пес чувствует себя нормально, даже виляет хвостом», - уточнила Ковалева.

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Она сообщила, что через 2-3 недели Сильверу предстоит операция по выравнивание костей на поврежденных лапах. Затем, после обследования, собаку планируют готовить к возможному протезированию. По словам волонтера, есть все шансы, что пес перенесет операцию, ведь, по заключению ветеринаров, ему не более двух лет.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, Индустриальный отдел полиции Днепра расследует уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным).

Обидчик Сильвера до сих пор не установлен.

Как сообщал УНИАН, 27 января к людям приполз окровавленный обессиленный пес, которому неизвестный живодер отрубил все четыре лапы. Волонтеры поместили его в ветеринарную клинику и объявили о сборе средств на его лечение.