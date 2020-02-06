В Нацполиции подсчитали, сколько людей погибло в ДТП в 2019 году

Также в полиции назвали самые распространенные виды ДТП.

В Украине за 2019 год в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибло 3454 человека и 32 736 травмированы.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в соцсети.

В частности, по его словам, в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, в которых погибли 164 ребенка и 4435 – травмированы.

В целом количество ДТП на дорогах Украины в 2019 году достигло 160 675 случаев.

«Больше всего аварий зарегистрировано в декабре 2019 года – это 10% от всех ДТП. В сентябре количество погибших в результате ДТП было наибольшим – 10% от всех погибших в 2019 году. Пик травматизма наблюдался в июле и августе – 19% от всех травмированных в 2019 году. Пятница и суббота – дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами)», – написал Белошицкий.

По его словам, по времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 час.

Самые распространенные виды ДТП:

столкновение (63%),

наезд на стоящее транспортное средство (15%),

наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.

Основные причины ДТП с пострадавшими:

превышение безопасной скорости движения – 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими);

нарушение правил маневрирования – 5676 (22%);

нарушение правил проезда перекрестков – 2132 (8%);

несоблюдение дистанции – 1967 (8%);

нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).