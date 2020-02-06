цей матеріал доступний українською

Кернес объяснил, почему выступает против переименования харьковского проспекта Жукова

13:27, 06 февраля 2020
Общество
602 0
Кернес прокомментировал декоммунизацию / Фото УНИАН

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявляет, что советский маршал Георгий Жуков не подлежит декоммунизации, поэтому проспект, названный его именем, переименовывать не нужно.

Об этом мэр сказал в интервью ведущей Youtube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.

Кернес заявил, что под декоммунизацию не должны подпадать те, кто освобождал Родину, в том числе Советский Союз, Украину и Харьков.

"Есть такая норма в законе о декоммунизации. Если будет такой реестр и в него будут внесены фамилии полководцев и военных людей, которые защищали, освобождали, то они не подлежат декоммунизации", - сказал Кернес.

Читайте такжеМинкульт не захотел признавать бюст Жукова в Харькове памятником

"В данном случае мы говорим о Жукове. Он освобождал Украину, Харьков, в том числе. Наш полковник. У нас получаются двойные стандарты для истории. И, поэтому, я считаю, что пока я могу и у меня есть возможность, я поступаю правильно, что защищаю имя такого великого человека, как маршал победы Георгий Жуков", - отметил мэр Харькова.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко предыдущего названия имени Жукова.

Кассационный административный суд Верховный суд проверил жалобу Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Жукова на Григоренко и открыл производство.

22 января Кернес распорядился окончательно вернуть проспекту имя Жукова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter