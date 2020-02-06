Кернес объяснил, почему выступает против переименования харьковского проспекта Жукова

Мэр Харькова заявил, что Жуков защищал Родину, поэтому не попадает под декоммунизацию.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявляет, что советский маршал Георгий Жуков не подлежит декоммунизации, поэтому проспект, названный его именем, переименовывать не нужно.

Об этом мэр сказал в интервью ведущей Youtube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.

Кернес заявил, что под декоммунизацию не должны подпадать те, кто освобождал Родину, в том числе Советский Союз, Украину и Харьков.

"Есть такая норма в законе о декоммунизации. Если будет такой реестр и в него будут внесены фамилии полководцев и военных людей, которые защищали, освобождали, то они не подлежат декоммунизации", - сказал Кернес.

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"В данном случае мы говорим о Жукове. Он освобождал Украину, Харьков, в том числе. Наш полковник. У нас получаются двойные стандарты для истории. И, поэтому, я считаю, что пока я могу и у меня есть возможность, я поступаю правильно, что защищаю имя такого великого человека, как маршал победы Георгий Жуков", - отметил мэр Харькова.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко предыдущего названия имени Жукова.

Кассационный административный суд Верховный суд проверил жалобу Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Жукова на Григоренко и открыл производство.

22 января Кернес распорядился окончательно вернуть проспекту имя Жукова.