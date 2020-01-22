Кернес распорядился окончательно вернуть проспекту имя Жукова

Кернес распорядился провести предварительные работы, а также подготовить проект решения об изменении наименования проспекта.

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко.

Соответствующее распоряжение Кернеса опубликовано на сайте горсовета.

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В распоряжении отмечается, что мероприятия по переименованию будут проводиться "учитывая отчет и обобщенные предложения, поступившие во время проведения общественного обсуждения".

Кернес распорядился провести предварительные работы (представление, смету расходов и расчеты, связанные с переименованием), а также подготовить проект решения Харьковского горсовета об изменении наименования проспекта.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко предварительного названия имени Жукова.

Кассационный административный суд Верховный суд проверил жалобу Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Жукова на Григоренко и открыл производство.