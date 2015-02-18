В "Борисполе" показали систему биометрического контроля паспортов (фото)

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы , пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" продемонстрировали систему биометрического контроля паспортных документов.

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В мероприятии приняли участие эксперты Евросоюза, представители Министерства иностранных дел Украины и Государственной миграционной службы.

Была представлена работа инспектора пограничной службы с использованием полностраничного считывателя паспортных документов.

"Этот прибор позволяет инспектору считывать информацию о владельце паспорта с RFID-чипа (биометрический чип, на который записаны персональные данные человека), с машиносчитывающей зоны документа, осуществлять их сопоставление, а также, при необходимости, исследовать документ в ультрафиолетовом и инфракрасном свете", - говорится в сообщении.