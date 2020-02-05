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Кабмин расширил перечень категорий детей, которые могут бесплатно отдыхать в детских лагерях

13:03, 05 февраля 2020
Общество
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Кабмин расширил перечень льготных категорий детей для оздоровления / фото УНИАН

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Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, в перечень льготных категорий детей включены дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы; дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - заметил премьер.

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