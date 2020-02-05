Кабмин расширил перечень категорий детей, которые могут бесплатно отдыхать в детских лагерях
13:03, 05 февраля 2020Общество
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Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах “Артек” и “Молодая гвардия” за счет госбюджета.
Кабмин расширил перечень льготных категорий детей для оздоровления / фото УНИАН
Кабинет министров расширил перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха.
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Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
По его словам, в перечень льготных категорий детей включены дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы; дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - заметил премьер.
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