Адвокат прокомментировал сомнения Рябошапки относительно доказательств по делу Шеремета

Адвокат прогнозирует, что несмотря на отсутствие доказательств следствие не решится изменить подозрение фигурантам дела.

Заявление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о недостаточности доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета должно стать сигналом для суда о необоснованности содержания подозреваемых под стражей.

Об этом в комментарии УНИАН заявил защитник одной из подозреваемых врача Юлии Кузьменко Владислав Добош.

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«Я бы сказал, что не то, что недостаточно доказательств, их нет. Они надеялись найти что-то во время обысков - не нашли. Экспертиза походки подозреваемых оказалась фальшивой: методологии не существует, Бирч (Иван Бирч - иностранный специалист, выводы которого о походках лиц на камерах наблюдения были приобщены к делу обвинения в качестве доказательств вины Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко - УНИАН) не является экспертом», - сказал Добош.

«Если нет доказательств, их недостаточно, то я надеюсь, что суд изменит меру пресечения - освободит Кузьменко и Антоненко из-под стражи, что заявление Рябошапки о недостаточности доказательств станет сигналом для суда об изменении меры пресечения, и мы сможем вернуться к изучению сухих фактов», - добавил адвокат.

Вместе с тем он прогнозирует, что несмотря на отсутствие доказательств следствие не решится изменить подозрение фигурантам дела. «Единственное, что они могут теперь родить - фальсифицировать дело. Они очень хотят направить дело в суд, потому что понимают, если сейчас изменить подозрение, то нужно привлекать к ответственности группу следователей, прокуроров, следователей, принимали решение о содержании под стражей», - считает Добош.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.