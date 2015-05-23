В воскресенье в Украине будет по-летнему жарко - до +31°

24 мая в большинстве областей без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр. Ветер юго-восточный, на западе северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16°; днем 26-31°, на побережье морей 20-25°, на крайнем западе страны 15-19°. Читайте такжеНа выходных солнце раскалит воздух в Украине до +30 В воскресенье в столице без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 14-16°, днем около 30°.

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