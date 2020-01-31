Украина направила в Гаагу новые доказательства преступлений России в Крыму

В сообщении также указан перечень российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Крыму.

Правоохранители и правозащитники направили уже в седьмой раз в Международный уголовный суд (МУС) новые доказательства ответственности России за изменение демографической ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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В документах говорится об ответственности оккупантов за реализацию политики «интеграции» и создания атмосферы страха, которая заставляет проукраинское население покидать полуостров и пополнять категорию внутренне перемещенных лиц.

Для доказательства использовали более 1000 протоколов допросов переселенцев, которые фиксировались правоохранительными органами в течение последних 3 лет.

В сообщении также указан перечень российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Крыму.

«К рассмотрению офиса Прокурора МУС мы предоставили перечень из 14 представителей высшего государственного руководства Российской Федерации, которые должны отвечать за совершенные преступления», - сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Начало расследования Трибуналом ситуации в Украине следует ожидать уже в 2020 году, отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, крымские татары 3 мая планируют отправиться в оккупированный Крым в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

На такие планы уже отреагировали представители оккупационной власти полуострова.