На пятницу синоптики прогнозируют легкое похолодание и грозы над Донбассом
5 июня дождливый атмосферный фронт отодвинется на юг и охватит восточные области, южную часть, а ночью и центр Украины, поэтому там ожидаются грозовые дожди, сильные порывы ветра, град.
На западе и севере осадки прекратятся, антициклон по имени Вальбурга принесет сухую малооблачную погоду. Температура воздуха понизится до 22-27 градусов тепла, сообщает «Оpogode».
В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем 21-26 градусов тепла.
В центральной части местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.
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В восточных областяхдожди и грозы, возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В южной части пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 22-28 градусов тепла.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 22-25 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12, на востоке и юге местами 15-18 м/с.