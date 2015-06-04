На пятницу синоптики прогнозируют легкое похолодание и грозы над Донбассом

14:53, 04 июня 2015
Общество
1008 0

5 июня дождливый атмосферный фронт отодвинется на юг и охватит восточные области, южную часть, а ночью и центр Украины, поэтому там ожидаются грозовые дожди, сильные порывы ветра, град.

flickr.com/photos/just-alice

На западе и севере осадки прекратятся, антициклон по имени Вальбурга принесет сухую малооблачную погоду. Температура воздуха понизится до 22-27 градусов тепла, сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем ​​21-26 градусов тепла.

В центральной части местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

Читайте такжеВ Киеве бушевала стихия: киевляне публикуют фото сильнейшей грозы в соцсетях (фотогалерея)

В восточных областяхдожди и грозы, возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В южной части пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​22-28 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​22-25 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12, на востоке и юге местами 15-18 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter