На пятницу синоптики прогнозируют легкое похолодание и грозы над Донбассом

5 июня дождливый атмосферный фронт отодвинется на юг и охватит восточные области, южную часть, а ночью и центр Украины, поэтому там ожидаются грозовые дожди, сильные порывы ветра, град.

На западе и севере осадки прекратятся, антициклон по имени Вальбурга принесет сухую малооблачную погоду. Температура воздуха понизится до 22-27 градусов тепла, сообщает «Оpogode». В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла. В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем ​​21-26 градусов тепла. В центральной части местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​22-27 градусов тепла. Читайте такжеВ Киеве бушевала стихия: киевляне публикуют фото сильнейшей грозы в соцсетях (фотогалерея) В восточных областяхдожди и грозы, возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла. В южной части пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​22-28 градусов тепла. В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​22-25 градусов тепла. Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12, на востоке и юге местами 15-18 м/с.

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