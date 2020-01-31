Убийство 16-летней Дианы Хриненко: подозреваемого будут судить присяжные (видео)

Суд по делу об убийстве 16-летней девушки начался в Кропивницком. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

В Кропивницком подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко будут судить присяжные.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Диана исчезла полтора года назад на День независимости в своем селе - не вернулась домой с празднований. Девушку искали тысячи людей, но напрасно. Через полгода тракторист случайно выгреб из земли останки тела.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в совершении преступления в Польше был задержан 29-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемый нанес девушке смертельные удары по голове и закопал тело в поле. Обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.