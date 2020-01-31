Во Львове двое детей отравились угарным газом

В доме, где произошло ЧП, прекратили подачу газа.

Во Львове двое детей и взрослый отравились угарным газом.

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты граждан Львовской ОГА.

Как отмечается, ЧП произошло по вул. Замарстыновская, в частном жилом доме отравились, предположительно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 ребенка (2014 и 2015 года рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

Сообщается, что дом оборудован газовым котлом и двумя ПГ-4. Работниками ПАО “Львовгаз” временно прекращена подача газа в дом, где произошло ЧП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.