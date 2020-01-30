23 тысячи жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии
09:22, 30 января 2020Общество
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Котельные города работают в штатном режиме.
Лисичанск снова остался без воды / УНИАН
В Лисичанске Луганской области из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов.
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Как сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций, к восстановительным работам привлечены бригады коммунального предприятия «Лисичанск водоканал».
Котельные работают в штатном режиме.
В октябре прошлого года в Лисичанске ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия воды.
Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало полное ограничение электроэнергии местному водоканалу за долги.
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