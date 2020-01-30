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23 тысячи жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии

09:22, 30 января 2020
Общество
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Лисичанск снова остался без воды / УНИАН

В Лисичанске Луганской области из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов.

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Как сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций, к восстановительным работам привлечены бригады коммунального предприятия «Лисичанск водоканал».

Котельные работают в штатном режиме.

В октябре прошлого года в Лисичанске ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия воды.

Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало полное ограничение электроэнергии местному водоканалу за долги.

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