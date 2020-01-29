В РФ назвали число "временных беженцев" из Украины

В российском МВД заявляют, что украинцы, прибывающие в РФ, интегрируются и получают паспорта.

Около 40 тысячам граждан Украины в настоящее время предоставлено временное убежище на территории России.

Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, пишет ТАСС.

По ее словам, РФ в 2014 году "смогла в короткие сроки принять на своей территории около миллиона граждан с юго-востока Украины".

"В конце 2016 года временное убежище на территории РФ имели порядка 450 тыс. граждан Украины", - заявила она. И добавила, что сегодня практически все они "интегрированы российское общество и приобрели гражданство РФ".

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"На сегодняшний день, на учете состоят порядка 40 тыс. граждан Украины, которые имеют временное убежище в России", - констатировала она.

Как сообщал УНИАН, Россия намерена упростить процесс получения гражданства жителями Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы. В частности, граждан этих стран хотят освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка.