В Одессе курсанты военной академии почтили Героев Крут необычным флешмобом (видео)

Более трехсот курсантов образовали на Приморском бульваре гигантское слово "Круты", которое благодаря фонарикам "засияло".

Курсанты военной академии в Одессе устроили необычный флешмоб в честь героического подвига, совершенного тремя сотнями студентов, который вошел в историю Украины как Бой под Крутами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На Приморском бульваре собралось более трехсот курсантов Одесской военной академии. Сначала они выстроились возле памятника Дюку, а потом образовали гигантское слово "Круты". Когда в воздух поднялся дрон, курсанты одновременно включили фонарики, поэтому надпись засветилась.

Акцию посвятили подвигу патриотов, которые более 100 лет назад героически обороняли железнодорожную станцию Круты в 150 км от столицы.

Напомним, 102 года назад, в 1918 году, вблизи железнодорожной станции Круты небольшая группа патриотически настроенных курсантов и казаков "Вольного казачества" сдержали наступление российской армии на Киев.

Героизм молодых украинцев уже много лет служит примером для многих поколений.