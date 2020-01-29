День памяти Героев Крут: сегодня - 102 года бесстрашному подвигу 300 студентов

В январе 1918 года несколько сотен студентов сумели остановить продвижение многотысячной армии, многие из них - ценой собственной жизни.

29 января 2020 года исполняется 102 года со дня героического подвига, совершенного тремя сотнями студентов, который вошел в историю Украины как Бой под Крутами. Героизм молодых украинцев долгие годы служит примером для многих поколений. Что именно произошло в 1918 году и почему важно помнить об этом сегодня - читайте в материале УНИАН.

Что предшествовало Бою под Крутами

В декабре 1917 года Совнарком СССР потребовал от Украинской Центральной Рады легализировать военные отряды большевиков в Украине. В случае невыполнения Ленин и Троцкий, подписавшие письмо, пригрозили объявить УЦР такой, что ведет открытую войну. Не дождавшись ответа, большевики сделали это. Боевые действия начались в середине месяца.

По различным оценкам, численность войска, которое было готово выступить на стороне Центральной Рады, сократилась с 300 до 15 тысяч. Во время наступления советской армии бойцы УНР нередко переходили на сторону большевиков либо же объявляли нейтралитет. Это сделало значительно несоизмеримым расклад сил, сложившиеся на тот момент между сторонами.

Бой под Крутами: пример человеческого героизма

Непосредственно сама битва произошла 29-30 (16-17) января вблизи небольшой одноименной ж/д станции. Она располагается на территории современной Черниговской области в 130 км от Киева. В бою трем сотням киевских курсантов и козаков "Вольного казачества" (их было около сотни) противостояли несколько тысяч бойцов Красной армии, возглавляемых Михаилом Муравьевым.

Большевики наступали сразу с двух направлений - харьковско-полтавско-киевского и курско-бахмачского.

Основной целью сражения была остановка стремительного наступления большевиков. Именно это должно было дать (и дало) возможность задержать Красную армию, а украинской стороне - подписать Берестейский мирный договор. Активная фаза боя продлилась несколько часов.

Бой под Крутами продемонстрировал отвагу украинских бойцов и остановил наступление на Киев на несколько дней. Его итог для украинской стороны принято считать прежде всего тактической победой.

Потери сторон

По различным оценкам, потери украинской армии на тот момент составили до сотни погибших. Число погибших с другой стороны оценивают в примерно 300 человек, что вызвано, прежде всего, численным преимуществом большевиков.

Имена всех погибших с украинской стороны за более чем 100 лет установить не удалось. Известны имена порядка десятка молодых людей, отдавших свои жизни за будущее украинской земли.

Память о Героях Крут

Вскоре после знаменитого боя Центральная Рада постановила перепохоронить погибших в бою под Крутами. Студентов-героев похоронили в Киеве на Аскольдовой Могиле. Траурную церемонию тогда посетил глава Центральной Рады Михаил Грушевский.

Известный украинский поэт Павло Тичина написал в память о погибших героях стих, который назвал "Пам'яті тридцяти".

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів українців,

Славних молодих...

На Аскольдовій Могилі

Український цвіт —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка...

На кого завзявся Каїн

Боже, покарай! —

Понад все вони любили

Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих. —

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх.

Герои Крут и Независимая Украина

В 2006 году недалеко от места боя был открыт большой памятник. В 2007 году тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о почитании памяти Героев Крут. С тех пор 29 января получило официальный статус. А в 2012 году на Аскольдовой могиле установили памятник.

Сегодня в ряде городов установлены памятники и мемориальные доски в честь Героев Крут. В память о Героях называют улицы и скверы, а в Киеве и Львове - даже учебные заведения. В частности, имя Героев Крут носят столичный Военный институт телекоммуникаций и Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

Ежегодно 29 января в Украине проводят памятные мероприятия в честь подвига юных героев.

Видео: в Украине чтут память Героев Крут