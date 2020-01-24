Оккупанты в Крыму "нашли" нового "украинского диверсанта"

ФСБ задержала жителя оккупированного Крыма.

ФСБ задержала жителя оккупированного Крыма, «что оборудовал по заданию спецслужб Украины схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«Во время оперативно-розыскных мероприятий в оборудованных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного следственным отделом Управления ФСБ России в оккупированном Крыму и Севастополе возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Фамилия задержанного ФСБ РФ не называет.