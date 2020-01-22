На Донетчине полицейские продали 20 тонн вещественных доказательств

За продажу металлических труб, которые были арестованы как вещдоки, копы получили почти 125 тысяч гривень.

В Донецкой области двое полицейских продали почти 20 тонн металлических труб, арестованных в качестве вещественных доказательств в уголовном производстве.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в августе 2018 года исполняющий обязанности начальника Великоновосёлковского отдела полиции Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области совместно с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоили имущество, а именно 72 металлические трубы общим весом 19,3 т, на которое судом в рамках уголовного производства по ч.2 ст.15, ч.1 ст.185 (покушение на кражу) УК Украины наложен арест», - говорится в сообщении.

В дальнейшем незаконно присвоенное имущество злоумышленники реализовали за 124 871 гривню.

Фигурантам инкриминируется ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления властью или служебным положением) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.