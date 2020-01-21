Суд оправдал судью Печерского райсуда Вовка – СМИ

Прокуратура готовит апелляцию на решение Вышгородского райсуда Киева.

Вышгородский райсуд Киевской области 15 января оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля киевлянки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий прокуратуры.

«... признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления», – говорится в судебном решении.

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Согласно тексту документа, потерпевшая указала, что квартира, которую она приобрела и зарегистрировала в 2011 году, в октябре 2014-го получила непонятным образом нового собственника по решению Печерского райсуда Киева.

После этого она обратилась к юристам для подготовки заявления об отмене такого решения суда, аргументируя это тем, что никакие повестки и уведомления ей не приходили.

В апелляционной инстанции человек, оформивший на себя квартиру и авто, от иска отказался и производство по делу было закрыто. Предметом вышеуказанного производства в отношении Вовка было как раз решение от 2014 года.

В комментарии изданию в прокуратуре ответили, что готовят апелляцию на это решение.

Как сообщал УНИАН, фигурант уголовного производства о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), вынесения заведомо неправосудных решений и вмешательства в деятельность судебных органов, судья Павел Вовк снова стал председателем Окружного административного суда Киева.