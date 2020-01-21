Прокуратура просит суд взять под стражу экс-помощника депутата Павловского

Фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского задержали накануне в Херсоне во время спецоперации.

Прокуратура просит суд взять под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского, задержанного вчера, 20 января, в рамках расследования дела о создании преступной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокуроры заявили на заседании Печерского райсуда столицы.

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В ходатайстве об избрании меры пресечения прокуроры отметили, что весной 2018 года Павловский создал и возглавил организованную преступную группировку, которая занималась избиением, запугиванием общественных активистов в Херсонской области, уничтожением их имущества, завладение чужим имуществом.

По данным следствия, Павловский и члены его группировки Сергей Торбин, Павел Пилипенко, мужчина по прозвищу «Брага», а также неустановленные на сегодняшний день лица, совершали преступления против общественной безопасности и против жизни и здоровья граждан.

Кроме того, как отметили прокуроры, Павловский не являлся на заседания судов по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и имеет связи среди правоохранителей в Херсонской области.

Совокупность этих обстоятельств, и то, что Павловский подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, по убеждению стороны обвинения, свидетельствует о том, что ему необходимо выбрать безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора объяснили, что Павловский в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).