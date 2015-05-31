Порошенко назначил государственную стипендию режиссеру Сенцову

Президент Петр Порошенко назначил арестованному российскими оккупантами в Крыму украинскому режиссеру Олегу Сенцову двухлетнюю стипендию.

Об этом говорится в указе "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства" от 30 мая, размещенном официальным интернет-представительством главы государства.

Такие же стипендии получили еще ряд выдающихся деятелей украинской культуры.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

Читайте такжеИз Сенцова выбивали признание - адвокатВ декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.

9 февраля 2015 года Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.

8 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок заключения Сенцова до 11 мая.

Мосгорсуд 6 мая продлил срок ареста украинскому режиссеру до 11 июля.