Порошенко назначил государственную стипендию режиссеру Сенцову
Режиссер неоднократно заявлял российским оккупантам, что является гражданином Украины.
Президент Петр Порошенко назначил арестованному российскими оккупантами в Крыму украинскому режиссеру Олегу Сенцову двухлетнюю стипендию.
Об этом говорится в указе "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства" от 30 мая, размещенном официальным интернет-представительством главы государства.
Такие же стипендии получили еще ряд выдающихся деятелей украинской культуры.
Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.
26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.
Читайте такжеИз Сенцова выбивали признание - адвокатВ декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.
Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.
9 февраля 2015 года Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.
8 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок заключения Сенцова до 11 мая.
Мосгорсуд 6 мая продлил срок ареста украинскому режиссеру до 11 июля.