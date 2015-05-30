В школах Украины в среднем учится лишь по десять детей в классе - польский эксперт

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA

"Средняя по стране наполняемость классов — примерно 10 человек. Это крайне мало. И означает, что в Украине много маленьких сельских школ, которые просто неэффективны: учитывая мировую практику, большинство из них, наверное, сильно слабы с академической точки зрения, а на их содержание уходит много средств", - сказал Герчински.

Эксперт называет несколько принципиальных условий успешной оптимизации. "Первое — всегда должны быть альтернативы закрытию школы. Чтобы не было такого: или выделяем большие средства на маленькую школу, или закрываем ее. Иначе каждое село у вас станет линией фронта", - советует он.

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В качестве решений этой проблемы Герчински приводит польский опыт: передачу школ в управление общественным организациям или создание системы подвоза учеников на базе частных компаний. Второе принципиальное условие оптимизации школ эксперт связывает с работой местных властей.

Третьим необходимым условием он видит разумные финансовые решения.

"Четвертое весьма важное условие - сокращение учителей при оптимизации школ. Это самый болезненный вопрос. Но, к сожалению, не думать о нем нельзя. На сегодняшний день украинское образование крайне неэффективно: много малых школ, слишком много учителей работает в системе. И некоторые сокращения неизбежны", - полагает польский эксперт.