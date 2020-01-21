В Минюсте заговорили о "распродаже тюрем"

Вырученные средства хотят направить на улучшение инфраструктуры.

Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных.

Читайте также"Тепло, сырость, полные и пустые камеры": министр юстиции рассказал о визите в Лукьяновское СИЗО (фото)Об этом пишет ТСН со ссылкой на заявление министра в эфире «1+1».

«Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры», – заявил Малюська

Ранее УНИАН сообщал, что в Минюсте хотят создать частные СИЗО.