"Теперь летают еще выше": в Украине простились с членами экипажа сбитого самолета (видео)

Накануне тела погибших доставили на Родину из Ирана.

В Украине хоронят членов экипажа и пассажиров самолета, который 8 января иранские военные сбили ракетами на взлете из аэропорта Тегерана.

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Как говорится в сюжете ТСН, в Киеве на Берковецком кладбище похоронили сразу троих членов экипажа рейса PS752. Пилотов Алексея Наумкина, Владимира Гапоненко и бортпроводницу Валерию Овчарук.

Шеф-пилот Международных авиалиний Украины Игорь Сосновский сказал красивые слова про коллег-профессионалов, которые любили небо. А также о том, что для всех летчиков МАУ теперь за честь заботиться о детях погибших товарищей. Хотя и избегает этого страшного слова - смерть. "Летчики не умирают, они просто летают еще выше. Честь им и хвала, вечная память, вечная память", - сказал Игорь Сосновский.

На другом конце города, на Дарнице похоронили еще одну бортпроводницу, Юлию Сологуб. Девушка успела полетать всего полгода. Родители разбиты горем.

А тем временем в Ивано-Франковске дом печали едва вмещал всех, кто захотел провести в последний путь бортпроводницу Марию Микитюк. "Это трудно говорить, потому что она была одна у мамы, и мама одна у нее. Я не знаю, как это мама переживет. Почему Бог забирает таких прекрасных людей", - плачет соседка погибшей.

Друзья говорят, что Мария грезила небом. Из Ивано-Франковска траурный кортеж отправляется в пригородное село Старые Кривотули. Здесь похоронена бабушка Марии. Здесь и похоронили девушку. На гроб кладут свадебное платье. В следующем году Мария планировала выйти замуж.

Козелец, Черниговская Область. Весь город прощается со старшим борт-проводником Игорем Матьковым. Сотни людей стоят вдоль дороги, чтобы провести его в последний путь. Игорь мечтал стать пилотом и уже начал обучение.

Киевская область, село Белогородка. Родители, муж и двое сыновей не отходят от гроба. Елена Малахова была пассажиркой этого рейса. И сама работала в авиации. В Тегеран летала в командировку. И обещала всем, что скоро вернется. Послезавтра ей должно было исполниться 39 лет.

Пилота Сергея Хоменко похоронят завтра в Борисполе. А над его командирами звучит последняя молитва.

Плачут родители и родственники, пилоты, бортпроводники пытаются еще как-то сдержать слезы, как вдруг из-за облаков выныривает самолет. Ан-24 делает несколько кругов над кладбищем и так же внезапно исчезает. Это экипаж авиакомпании "Антонов" возвращался из дальнего рейса и летчики не могли не попрощаться с друзьями. Это важно для пилота Сергея Тарасюка. Он учил и много летал с Алексеем Наумкиным.

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные расследований и союзников стран сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ рейсом Тегеран-Киев. В официальном заявлении говорится о том, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет ошибочно приняли за вражеский объект после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал трагедию "непростительной ошибкой" и заявил, что страна продолжит расследование катастрофы украинского самолета. В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, проведении расследования и возвращении тел погибших.