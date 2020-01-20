Друг "Червень": у комбата добровольческой армии Яроша обнаружили рак

У Андрея Гергерта - жена и четыре ребенка.

У Андрея Гергерта - командира «Аратты» 8-го батальона "Украинской добровольческой армии", которую возглавляет экс-руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош, обнаружили рак желудка.

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Об этом говорится на странице «Аратты» в Facebook.

«Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта, Друга "Червня". Страшный диагноз – рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время комбат находится на операционном столе», - говорится в сообщении.

Гергерт награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

У Андрея Гергерта - жена и четыре ребенка.

Как сообщал УНИАН, осенью заместитель командира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт заявлял, что в случае отвода подразделений ВСУ с позиций на Донбассе их займут добровольцы.