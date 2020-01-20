Праздники позади: во Львове демонтируют главную елку города (видео)

Ровно месяц елка радовала горожан и гостей города, теперь же ее отправят на утилизацию.

Львов прощается с новогодними праздниками – в центре города убирают главную елку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа празднике Пампуха во Львове за два дня съели 20 тысяч пончиков (видео, фоторепортаж)

Елку начали демонтировать сегодня утром. Ровно месяц она украшала площадь у Оперного театра. Каждый день возле нее происходили массовые гуляния.

Во Львове сложилась своеобразная традиция с приобретением новогодней елки – третий год подряд дерево городу было подарено. В этом году елка была 70 м высотой и очень пышная.

После того, как елку демонтируют, ее измельчат и будут использовать для отопления помещений.

Вместе с тем, горожане жалеют, что новогоднюю красавицу уже забирают. Некоторые, к примеру, считает, что елка должна стоять до Сретения, то есть до 15 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее демонтировали главную новогоднюю елку страны – на Софийской площади, а также разобрали рождественский городок.