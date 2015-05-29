Пленных российских ГРУшников охраняют "Альфа" и украинские военные

Об этом они рассказали в интервью «Новой газете».

«Очень мощная охрана у меня тут. И бойцы СБУ «Альфа» охраняют, и местные военнослужащие. По максимуму ограждают. Очень негативная реакция у них на то, что меня здесь лечат. Ну их (украинских военных – ред.) можно понять. Пройтись достаточно просто по палатам и увидеть молодых русских парней, которые говорят по-русски, без рук и без ног», - сказал Евгений Ерофеев.

В то же время, по словам другого военного Александра Александрова, с украинскими военнослужащими ГРУшники не общаются.

«С украинскими военнослужащими мы не общаемся. Говорят, что это для нашей же безопасности. Люди после войны же. Вопросы же (у них к нам - ред.) остаются. Никто же не понимает», - заявил Александров.

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Он также добавил, что видит, как Украина заботится о своих военных. «Смотришь на них, они возвращаются как герои, достойно возвращаются. Родина от них не отказывается, даже от тех, кто в плену побывал. Заботятся о них, пытаются вернуть. А у нас так интересно получается. С детства учат патриотизму и любви к родине… На самом деле патриотизм у меня никуда, конечно, не делся. Родину люблю. Но Родина — это не государственный какой-то строй или государственные лидеры. Это родные люди, друзья, просто сограждане, родные места. А государство просто не совсем красиво поступает», - сказал Александров.

Напомним, 22 мая Шевченковский райсуд Киева арестовал задержанных ГРУшников Александрова и Ерофеева на 2 месяца. Российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.