В Киеве спецкомиссия рассмотрит обращения пострадавших во время прорыва теплотрассы около Ocean Plaza

Комиссия будет работать с 17 до 31 января 2020 года.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» создали специальную комиссию по рассмотрению обращений граждан по поводу причиненного вреда здоровью вследствие повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича, вблизи ТРЦ Ocean Plaza.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Комиссия будет работать с 17 по 31 января по адресу: ул. Лютеранская, дом. 9/9, в рабочие дни: четные числа с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00), нечетные числа с 08:15 до 12:00.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КГГА проинформировали, что по состоянию на 14 января пятеро человек, пострадавших в результате аварии, находились в больнице. Всего за помощью обратились 11 человек, шестеро из них в госпитализации не нуждались.

Относительно возмещения ущерба потерпевшим заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сказал, что с каждым случаем городская власть будет решать индивидуально.

15 января в «Киевтеплоэнерго» сообщили о завершении работ по замене участка трубопровода, на котором произошел прорыв.