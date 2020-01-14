В Киеве активисты начали перекрывать улицу Грушевского

Около 50 активистов партии "Национальный корпус" и представители аграриев на пешеходном переходе возле стадиона "Динамо" ходят по кругу и задерживают движение.

В Киеве около 50 активистов партии «Национальный корпус» и представители аграриев время от времени задерживают движение автомобилей по улице Грушевского.

Читайте такжеВ центре Киева Нацгвардия и полиция заступили на дежурство в усиленном режиме

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции на пешеходном переходе у стадиона "Динамо" ходят по кругу и задерживают движение автомобилей.

Они пытаются привлечь внимание властей к своим требованиям: не принимать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Участники акции держат в руках флаги с надписями "Аграрный союз Украины", "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев", "Аграрная партия Украины" и государственные флаги. Также среди участников собрания есть активисты в куртках с надписью: «Нацкорпус».

За ситуацией наблюдают правоохранители.

Участники акции не всегда блокируют движение автомобилей. Примерно в течение 7-10 минут активисты ходят по кругу и блокируют движение, а затем пропускают поток машин. После этого снова начинают задерживать движение.

Как сообщал УНИАН, утром у здания Верховной Рады на площади Конституции началась немногочисленная акция, участники которой требуют не принимать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения.