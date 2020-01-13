Рынок земли: купить участок можно будет только за безналичный расчет

Таким образом в Кабмине обещают бороться с теневыми схемами на рынке земли.

После запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства.

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Об этом на пресс-конференции заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает РБК-Украина.

По его словам, на рынке земли после его запуска не будет наличных расчетов. "Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись… Ну можно будет взять кредит под страхование", - отметил Милованов.

В начале 2020 года на сайте Верховной Рады был обнародован законопроект о земле ко второму чтению. Одна из правок снижает лимит на покупку земли с 210 до 10 тыс. гектаров в одни руки. Кроме того, в законопроект заложили норму о продаже земли иностранцам только после референдума.

В финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Ни один собственник совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га, независимо от количества учрежденных им предприятий.