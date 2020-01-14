Украинский музыкант Положинский дал показания по делу об убийстве Шеремета (видео)

Положинский выразил надежду, что Антоненко, а также других подозреваемых оправдают, так как они, по его мнению, не имеют отношения к убийству Шеремета.

Музыкант, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский 13 января дал показания в качестве свидетеля по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Читайте такжеУбийство Шеремета: адвокат Кузьменко жалуется на недопуск к материалам дела

Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном в Facebook. "Рассказал всю правду, все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались, общение проходило в присутствии одного из адвокатов Андрея (подозреваемого по делу Андрея Антоненко, - УНИАН.). Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное. Не знаю, возможно, это хитрости и просто "плохой коп" ко мне не пришел, а мне достался тот, который в паре "плохой-хороший" должен был быть "хорошим"... Говорю, как есть. Каких-то вопросов, негатива к следователю к меня нет", – сказал он.

Положинский выразил надежду, что Антоненко, а также других подозреваемых оправдают, так как они, по его мнению, не имеют отношения к убийству Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.