Праздничный городок на Контрактовой площади будет функционировать до Крещения.

Новогодний городок на Софийской площади в Киеве сегодня закрывается.

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Об этом напоминает проект Folk Ukraine, который является организатором городского празднования встречи Нового года.

«Сегодня наш праздничный городок на Софии закрывается. Спасибо каждому, кто был с нами, кто подпевал на концертах, кто танцевал и делал невероятные фото. А пока ждем на Контрактовой площади, там все локации будут работать до 19 января», - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, празднование новогодних праздников в столице началось 14 декабря. Главными локациями новогодне-рождественских праздничных мероприятий в этом году, как и ранее, были определены Софийская и Контрактовая площади. 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.