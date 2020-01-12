Чат бот для Telegram помог МВД заблокировать более 200 каналов распространения наркотиков

3,6 тысячи пользователей Telegram изъявили желание регулярно помогать блокировать адреса наркоторговцев.

С помощью чат-бота для мессенджера Telegram «СтопНаркотик» заблокировано более 200 адресов, через которые распространялись наркотики.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысячи пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей изъявили желание регулярно помогать блокировать адреса «наркомагазинов».

За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку: 4769 изображений; 7318 адресов в Telegram; 811 адресов веб-сайтов.

«В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть «наркомагазинов», работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Ранее СБУ сожгла 4 тонны наркотиков на 100 миллионов долларов. В печи сожжено около 3-х тонн марихуаны, 600 кг кокаина, 700 кг героина.