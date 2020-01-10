В деле о крушении у берегов Одессы танкера пока нет подозреваемых – полиция

Правоохранители не запрещают поднимать или буксировать танкер.

В деле о крушении у берегов Одессы танкера «Делфи» пока нет подозреваемых.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об этом стало известно сегодня во время совещания, в ходе которого соответствующее заявление сделал в. и. о. начальника регионального главка Иван Ищенко.

По его словам, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, полицейскими уже проведен ряд необходимых следственно-розыскных мероприятий.

Вместе с тем, он отметил, что подозрение пока еще никому не объявлялось, досудебное расследование продолжается.

По его словам, обоснованное решение по делу будет принято после всестороннего исследования всех обстоятельств происшествия.

«В том числе, после получения заключения служебного расследования относительно действий экипажа, которое сейчас проводит капитания Одесского порта. При этом основания для запрета в предоставлении доступа к теплоходу, его поднятия и транспортировки у органа предварительного расследования отсутствуют», - сказал Ищенко.

Он уточнил, что в рамках расследования уже получено определение суда, на основании которого с привлечением водолазов проведен его осмотр. Изъятые при осмотре документы и предметы приобщены к материалам производства в качестве вещественных доказательств.

«Допрошены все члены экипажа, которые в момент катастрофы были на борту танкера. В отношении их назначены судебно-медицинские экспертизы», - сказал Ищенко.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз, позднее в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился. Вокруг танкера были установлены специальные боновые заграждения.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту крушения танкера «Делфи») у побережья Одессы.