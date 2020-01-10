В СБУ заявили о разоблачении группы хакеров, которые воровали деньги госпредприятий

В частности, задокументировано хищение хакерами в 2019 году около 200 тысяч гривень запорожского филиала "Укрпочты".

В СБУ заявили о разоблачении межрегиональной хакерской группировки, которая специализировалась на хищении средств госпредприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что под видом тестирования программного обеспечения якобы по заданию "главного офиса", они заставляли чиновников раскрывать им необходимые данные для доступа к вычислительной техники госучреждений и счетов в международных электронных платежных системах.

Похищенные средства злоумышленники через систему международных переводов переводили на счета подставных лиц и присваивали.

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В частности, задокументировано хищение хакерами в 2019 году около 200 тысяч гривень запорожского филиала "Укрпочты".

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флешки с данными, подтверждающими проведение других незаконных операций.

"Сейчас решается вопрос об осуществлении трем злоумышленникам уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", - подытожили в СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что киевская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего парня, который сломал компьютер ТЦ и вывел на рекламный экран свастику.