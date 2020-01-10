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Под Харьковом объявили карантин из-за выявления бешенства у кота

11:07, 10 января 2020
Общество
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На Харьковщине обнаружили бешенство у кота / фото golos.zp.ua

Об этом сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

Случай бешенства выявили 8 января, впоследствии его подтвердили лабораторно. Сегодня на внеочередном заседании в райгосадминистрации были наложены карантинные ограничения на поселок Бабаи с прилегающими лесными и полевыми массивами. Кроме того, был утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных в поселках Бабаи и Покотиловка.

"Многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить вакцинацию кошек против бешенства, по их мнению, в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак", - отметили в ведомстве.

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В службе добавили, что на первой стадии бешенства у кошки не видно никаких признаков болезни, но есть вероятность заражения владельца при контакте. И напомнили, что данная болезнь не лечится, а единственным способом профилактики является вакцинация.

Как сообщал УНИАН, в Украине с помощью авиации массово вакцинируют от бешенства лисиц, енотовидных собак и волков.

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