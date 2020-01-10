Илья Головань: В ДТП погибает в разы больше людей, чем в результате авиакатастроф. Но самолетов боятся, а маршруток – нет

Откуда берется страх перед полетами?

Страх появляется у людей с мнительно-тревожным психотипом. Эти люди в детстве усваивают модель: «Мир опасный. Его нужно бояться». Они растут, и в возрасте примерно девятнадцати лет появляются фобии. Человек может увидеть новости об авиакатастрофе, услышать рассказ друзей и т.п. У женщин аэрофобия может появиться после родов, ее может вызвать смерть близких. У таких людей мозг захватывает информацию и начинает искать опасности, естественно, для него летать - страшно.

При этом, авиакатастрофы происходят не часто. Исходя из статистики, их не стоит бояться. Но их детально описывают СМИ. Каждую такую новость человек с фобией «схватывает». Я о катастрофах узнаю от своих клиентов. Они звонят через пять минут после появления новости: «А вы знаете…?» - «Уже знаю».

Причиной возникновения аэрофобии может быть страх высоты, замкнутого пространства и панические атаки. Человек думает, что его никто не спасет. Например: «У меня будет инфаркт, а «скорую» сюда не вызовешь». Он отказывается от рейса, хотя, сам полет его не пугает. Точнее, это он думает, что перелеты его не пугают.

Наконец, можно говорить и о том, что страхи подпитывает попытка сравнить самолеты с наземным транспортом. Пассажир может подумать, что если попадаются пьяные водители, то и пилот может сесть за штурвал нетрезвым; решить, что раз плохо обслуживают автомобили, то так же в авиации. И поддерживает это перфекционизм и гиперконтроль. Что можно контролировать в самолете? Но люди прислушиваются к шуму двигателей, присматриваются к выражению лиц стюардесс... Люди неспециалисты в авиатехнике, но начинают паниковать, когда что-то меняется. И при турбулентности страх увеличивается в разы: становится тяжело дышать, учащается сердцебиение, руки сжимают подлокотники, бросает в жар и холод, человек задыхается. Это животный страх.

Составляющих достаточно. Важно понимать, что люди боятся того, чего не знают. В голове может не укладываться процесс полета машины в сотни тонн, непонятно, как она держится в воздухе. Люди не могут правильно оценить риски и боятся.

А каковы реальные риски? Что говорит статистика?

Во всем мире, в среднем, в год в результате авиакатастроф гибнет около 500 человек. В автомобильных авариях погибает примерно полтора миллиона. От болезней, которые переносят комары, по всему миру гибнет 756 тысяч человек в год. Но комаров не боятся.

Как можно справиться со страхом? Что нужно и не нужно делать?

Не нужно искать безопасное место. Самолет полностью безопасен.

Нужно задать себе вопрос: «Сколько людей летает?» Если летают миллионы, то это не может быть таким опасным процессом, как вам кажется. Подумайте, почему летают президенты, несмотря на то, что есть строгие протоколы безопасности. Почему летают люди бизнеса, которым есть, что терять. Заставьте мозг думать, загрузите его логикой.

Сравните статистику авиакатастроф и ДТП, о которой говорилось выше. Спросите у себя, почему вам страшно в самолете, но не страшно в маршрутке.

Помните, что нужно контролировать не самолет, а себя. Для этого существует масса упражнений. Например, действенный способ – дыхательные упражнения (5 секунд вдох, 5 секунд выдох)…

Мне попадался совет - пройтись по салону, размять мышцы…

Можно так и сделать.

Но у многих реакция – затаиться и ждать. В этом случае можно напрягать и расслаблять мышцы сидя.

Переключайте мысли. Если вы говорите с соседом, то переключаетесь со своих страхов. Если, конечно, у него тоже нет таких страхов. Закачайте фильмы, возьмите книжку.

Есть популярный метод борьбы со страхом - выпить. Что думаете об этом?

С каждым разом доза будет становится больше. И после полета страх не исчезнет. Приходится пить и перед возвращением. Это не решение вопроса. Мои клиенты говорят: «Уже не можем переносить алкоголь…». И как быть, если бизнесмен летит на переговоры на один день?

Также важно понимать, что мозг в момент опасности отключает все, что мешает, например, функцию пищеварения. Во время полета алкоголь не впитывается, зато после посадки… Человек выходит из самолета и его накрывает.

Неужели достаточно все это понять и страх исчезнет?

Конечно, нет. Нет «волшебной таблетки». Убрать тревожные мысли, научить тело не реагировать на стресс человек сам не сможет.

Но, по моим наблюдениям, человек осознает, что ему нужна консультация психолога, специализированные курсы, в среднем, за 5-6 лет с момента появления аэрофобии. Многие к тому времени просто перестают летать.

Влад Абрамов