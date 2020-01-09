В Одессе умер знаменитый ученый

Прощание с гидробиологом Ювеналием Зайцевым запланировано на 11 января.

В Одессе умер знаменитый гидробиолог Ювеналий Зайцев.

Как сообщили УНИАН в Институте морской биологии НАН Украины, академик Зайцев умер 7 января в возрасте 95 лет.

Прощание с ученым запланировано на 11 января.

Читайте такжеУмер украинский генерал, один из создателей Минобороны

Знаменитый гидробиолог, академик НАН Украины Ювеналий Зайцев родился 18 апреля 1924 в Саратском районе Одесской области. Доктор биологических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат государственной премии Украины в области науки и техники и премии им. Шмальгаузена НАН Украины.

Он автор более 300 научных трудов, в том числе – 18 монографий. Основные посвящены вопросам гидробиологии и ихтиологии, в частности изучению биологии контурных областей моря (на его границах с атмосферой, сушей и реками) с позиций охраны и воспроизводства живых ресурсов моря.

Ученый доказал существование морского нейстонного сообщества организмов и показал важное значение его в жизни водоемов и в круговороте веществ в природе.

Около 20-ти лет возглавлял одесский Институт биологии южный морей (сейчас - Институт морской биологии НАН Украины).

Как сообщал УНИАН, в Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.