Суд решил не отправлять в СИЗО торговавшего оружием неонациста и порнодилера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, следственным отделом Житомирского горотдела УМВД, 25 мая, было внесено на рассмотрение суда ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного 47-летнего подозреваемого в виде содержания под стражей.

"25 мая мужчине на основании собранной доказательной базы было объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния и внесено на рассмотрение суда ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей",- говорится в сообщении.

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Однако судом было вынесено решение о домашнем аресте.

В настоящее время решение о мере пресечения обжалуется правоохранителями в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине СБУ задержала местного жителя, который пытался организовать незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции. Об этом в пресс-центре СБУ сообщили 25 мая.

СБУ установило, что злоумышленник много лет прожил в России, где он известен как неонацист, основатель российской фашистской организации "Легион "Вервольф".

Задержанный ранее был дважды судим на территории Российской Федерации: за попытку взорвать спорткомплекс "Олимпийский" во время еврейского фестиваля и хранение наркотиков. Однажды он получил приговор и в Украине за изготовление, сбыт и распространение порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков.

По данным СБУ, вернувшись в Украину, злоумышленник поселился в районном центре на Житомирщине и стал политическим советником одной из общественных организаций региона. С начала 2015 года он наладил поставки оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции для незаконной перепродажи.

Сотрудники СБУ задержали торговца оружием при попытке сбыта двух гранат Ф-1. В ходе обысков правоохранители также изъяли переоборудованый под травматические патроны пистолет "Беретта" и еще одну боевую гранату.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ.

Справка. Согласно информации открытых источников, учредителем организации "Легион "Вервольф" был одессит Игорь Пирожок, который в России был неонацистским активистом.

Был судим в России за соучастие в убийстве.

В украинских СМИ в мае-июне 2014 года фигурировал как политсоветник "Правого сектора" в Бердичеве и Бердичевском районе" Роман Чирко и "представитель "Правого сектора".

В декабре 2014 года был исключен из организации.