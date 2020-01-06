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США поздравили Православную церковь Украины с годовщиной томоса

19:55, 06 января 2020
Общество
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Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года вручил томос об автокефалии главе ПЦУ \ фото УНИАН

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, изданной по случаю первой годовщины получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - заявили в диппредставительстве США.

Как сообщал УНИАН, вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года вручил томос об автокефалии главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Тогда в своем заявлении госсекретарь США Майк Помпео назвал объявление автокефалии для независимой православной церкви Украины "историческим достижением на пути Украины в будущее" и призвал правительство и церковных деятелей "продвигать толерантность и уважение к свободе членов всех религиозных общин вести службу так, как они сами выберут".

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Теги: #новости Украины#США#ПЦУ